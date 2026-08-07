تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملاتها، اليوم (الجمعة)، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 8%، وسط تصاعد الآمال بقرب إعادة فتح مضيق هرمز.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي في وقت قريب جداً.



وبحسب بيانات شركة كبلر، عبرت 33 سفينة مضيق هرمز من (الإثنين) إلى (الخميس)، مقارنة بـ50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.



وتترقب الأسواق صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة من شركة بيكرهيوز، في وقت لاحق اليوم، للتعرف على آفاق الإمدادات الأمريكية.



وبلغ سعر برميل برنت تسليم شهر أكتوبر 81.92 دولار منخفضاً 0.57 دولار، بنسبة تراجع 0.65%.