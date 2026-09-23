عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة نيويورك، اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين في سورية أسعد الشيباني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز النمو والازدهار لشعوبها.

تعزيز التنسيق والتعاون

وتناول الاجتماع سبل رفع مستوى التنسيق والتعاون وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر الاجتماع مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.