التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس (الثلاثاء)، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» كريستيان سوندرز، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 المنعقدة في مدينة نيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.

وعبر كريستيان سوندرز عن شكره الجزيل للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني وعلى دعمه للأونروا، منوهًا بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المركز بالوكالة.