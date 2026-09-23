أكدت ثماني دول أن تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب أمر «غير مقبول»، ويهدد أمن الجميع وازدهارهم، داعيةً جميع الدول إلى إعلان مواقفها بوضوح إزاء أي انتهاكات تمس الملاحة الدولية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية بمناسبة الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والممثلين رفيعي المستوى للشركاء الأوروبيين ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

التزام بقانون البحار

وجدد المشاركون التزامهم الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرين إلى أن البيئة الإستراتيجية العالمية أصبحت أكثر تقلباً مقارنة باجتماعهم السابق في سبتمبر 2025.

وشددوا على أن تعاونهم يستند إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن تماسكهم يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والاستدامة والازدهار في المنطقتين، مؤكدين مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن الإسهام في هذا المسار.

حماية النظام متعدد الأطراف

وتعهد المجتمعون بحماية النظام متعدد الأطراف المرتكز على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية، مع الدفع باتجاه إصلاح المنظمة الأممية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات.