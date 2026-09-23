أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، والعمل على تحقيق حل الدولتين.

وقال بيرنهام، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المعاناة في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، مشيراً إلى أن المساعدات التي تصل إلى القطاع أقل بكثير من الحاجات، وأن الأزمة مستمرة منذ وقت طويل.

تعزيز القدرات الدفاعية

وفي جانب آخر، أكد رئيس الوزراء البريطاني مواصلة بلاده تعزيز قدراتها العسكرية بالتوازي مع تعزيز القدرات الأوروبية، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة ستواصل الاستثمار في دفاعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

شراكة دفاعية في الذكاء الاصطناعي

وتطرق بيرنهام إلى المنافع والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، موضحاً أن لندن تطور شراكة دفاعية جديدة في هذا المجال مع الولايات المتحدة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وأكد أن بلاده ستعمل على وضع مبادئ ومعايير دولية تعزز الشفافية وتحسن الاستعداد وتدعم سلامة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.