نفت إدارة بيوت الثقافة ما تردد بشأن استقطاب شركة أجنبية لإدارة البيوت الثقافية، مؤكدةً أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، وأن تشغيل بيوت الثقافة تتولاه إحدى الشركات الوطنية الكبرى.

كوادر وطنية تدير المشاريع

أوضحت الإدارة، في بيان، أن العاملين في بيوت الثقافة من أبناء وبنات الوطن المؤهلين لإدارة المشاريع والأصول الثقافية، في إطار حرصها على تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الثقافي.

توسع إلى مناطق المملكة

وأكدت أن بيوت الثقافة تتوزع حالياً في ثماني مدن سعودية، ضمن خطط للتوسع إلى بقية مناطق المملكة قريباً. ووصفت البيوت بأنها منصات وطنية تدعم الثقافة السعودية، وتتيح للمبدعين والمبدعات عرض أعمالهم عبر برامج متنوعة مخصصة لجميع أفراد المجتمع.

دعوة للتحقق من المعلومات

دعت الإدارة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مرحبةً بزيارة بيوت الثقافة في الرياض، والدمام، ونجران، وأحد رفيدة، وجيزان، وسكاكا، وبريدة، وحائل، والتعرف إلى أنشطتها وبرامجها.