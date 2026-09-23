السعودية والباراغواي توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وقّعت السعودية والباراغواي، اليوم (الأربعاء) في مدينة نيويورك، اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية الباراغواي روبين راميريز ليزكانو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.