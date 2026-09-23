رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، احتفال أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني ، الذي أُقيم في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

واطلع خلال جولته في المعرض المصاحب للاحتفال، على مجموعة من الصور التي توثّق مسيرة ملوك المملكة، إلى جانب عبارات وطنية استعرضت محطات التأسيس والبناء والتنمية، وما شهدته المملكة من إنجازات في مختلف المجالات.

وشهد الحفل تقديم عدد من القصائد الشعرية، إلى جانب مشهد مسرحي بعنوان «حكاية عز»، وأوبريت وطني بعنوان «سيد الأوطان»، وعروض للفنون الشعبية، فيما اختُتمت فقراته بالعرضة السعودية، بمشاركة أمير المنطقة، في مشهد احتفالي جمع بين الموروث الثقافي والتعبير عن الانتماء الوطني، واستحضر جانباً من الهوية الثقافية للمملكة.

فيما شارك أهالي المنطقة في الاحتفال مرتدين الأزياء الوطنية ورافعين علم المملكة، وسط تفاعل مع الأهازيج والقصائد والعروض الشعبية التي تضمنها الحفل، في مشهد عكس حضور المناسبة في الوجدان، وتعبير أبناء المنطقة عن اعتزازهم بتاريخ المملكة ومنجزاتها ووحدتها الوطنية، وما تشهده من مسيرة تنموية في ظل قيادتها.