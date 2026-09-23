شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس في نيويورك، في عدد من الاجتماعات الوزارية والتنسيقية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وشملت الاجتماعات الاجتماع السادس لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية، بمشاركة وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وتعزيز التنسيق والتشاور والجهود الدبلوماسية لخفض التوترات والحد من تداعيات أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شارك وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية، الذي تناول التدهور الإنساني في قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، وسبل توحيد الجهود والمواقف وحشد الدعم الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

وشارك وزير الخارجية، كذلك، في الاجتماعين الوزاريين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من سويسرا وفرنسا، حيث جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على أعمال الجمعية العامة.

وعلى هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، وقّع وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

كما التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس، بيل غيتس، حيث جرى استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث فرص التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.