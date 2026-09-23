تواصل مجموعة stc احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار «متصلين بعزنا»، لليوم الثالث على التوالي ضمن فعالية تعبر عن الافتخار والاعتزاز بالوطن العظيم وامتدت على مدى ثلاثة أيام في مقرها الرئيسي بمجمّع الملك عبدالعزيز للاتصالات، وتجمع بين الموروث الثقافي للمملكة والتجارب التفاعلية الحديثة، في تجربة تستحضر التنوع الثقافي والإقليمي للمملكة.

واستحضرت الفعالية ملامح المناطق الخمس للمملكة: الوسطى، والغربية، والجنوبية، والشرقية، والشمالية، من خلال محطات تفاعلية عكست ثراء الموروث الوطني وتنوعه، وشملت عروضاً موسيقية حية وفنوناً شعبية أصيلة، إلى جانب تجارب للحرف اليدوية والفنون المحلية، من بينها التعرف على صناعة عطور الورد الطائفي، وتلوين جدارية القط العسيري، والاطلاع على صناعة البشت الحساوي.

كما تجمع الاحتفالات بين أصالة الموروث والابتكار التقني، من خلال تجارب تفاعلية توظّف الواقع المعزز و«خريطة النور» لتقديم عناصر من التراث الوطني بأساليب حديثة، بما يعكس التنوع الثقافي للمملكة وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات.

وشهد الحفل مشاركة الموظفين في لوحة وطنية جامعة على أنغام النشيد الوطني، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب المصاحبة التي تستمر طوال أيام الاحتفال، في أجواء احتفالية استحضرت تنوع المملكة الثقافي وموروثها المحلي.

ويتضمن اليوم الثالث من الاحتفالات إجراء مجموعة من السحوبات على الهدايا والجوائز المتنوعة لموظفي مجموعة stc، ضمن الأنشطة المصاحبة للفعالية، التي جمعت منسوبي المجموعة في تجربة احتفالية تستحضر تنوع مناطق المملكة وموروثها الثقافي، وتواكب مناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتأتي احتفالات مجموعة stc باليوم الوطني السعودي ضمن برامجها الداخلية المصاحبة للمناسبات الوطنية، من خلال تنظيم تجارب وفعاليات تستحضر الهوية الثقافية للمملكة وتعرّف بتنوع مناطقها وموروثها المحلي، ضمن بيئة عمل تجمع منسوبي المجموعة للاحتفاء بهذه المناسبة.