رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، باسمه ونيابة عن منسوبي المجموعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد سمو رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن اليوم الوطني يمثّل مناسبة وطنية جامعة نحتفي خلالها بأهم المحطات في مسيرة المملكة، وما حققته من إنجازات استثنائية، وما تشهده اليوم من نهضة شاملة وطموحات متجددة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال سموه: «نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لنحتفي بعقود طويلة من البناء والتنمية تكللت بإنجازات عديدة رسّخت مكانة مملكتنا الحبيبة وموقعها المتقدم في مسيرة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. ونفخر في مجموعة stc بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، وأن نواصل توظيف قدراتنا وخبراتنا في خدمة المملكة، وكلّنا ثقة بما ستحمله المرحلة المقبلة من فرص واعدة وآفاق جديدة للنمو والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة».

من جانبه، قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: «يشرّفني أن أرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني.

تجسّد هذه المناسبة الغالية تتويجاً لمسيرة وطن حافلة بالطموح والإنجاز، وانعكاساً لما حققته المملكة من تقدم متسارع في مختلف المجالات، وما تمضي نحوه من تطلعات طموحة في المستقبل». وأشار الوتيد إلى أن مجموعة stc تواصل ترجمة إستراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم طموح المملكة لترسيخ حضورها الرقمي الريادي على مستوى العالم. وقد تجلى ذلك من خلال النجاح الاستثنائي لموسم حج 1447، مع توفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة المدعومة بأحدث التقنيات والبنى التحتية الذكية.