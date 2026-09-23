انطلقت فكرة بطولة كأس الخليج العربي من رؤية الأمير خالد الفيصل، وتحققت لأول مرة في البحرين عام 1970، بمشاركة السعودية والكويت والبحرين وقطر. كان للمنتخب السعودي حضور مبكر وثابت؛ شارك في النسخة الأولى وحلّ ثالثاً، ثم استضاف النسخة الثانية عام 1972 وبلغ النهائي، مكرراً المركز الثاني في 1974.

وعلى مدار 56 عاماً، لم يغب «الأخضر» إلا عن نسخة واحدة فقط، هي خليجي 10 (1990)، فكان شريكاً دائماً في صناعة تاريخ البطولة وتطورها إلى أكبر منصة كروية واجتماعية في المنطقة، وقد مر خلالها بمحطات مختلفة، من البحث عن اللقب الأول إلى اعتلاء منصة التتويج 3 مرات، وبينهما أرقام فردية وجماعية بقي بعضها لم يتغير حتى اليوم.

قبل انطلاق البطولة 27، هناك أسماء تركت بصمتها بأشكال مختلفة، فهناك من افتتح رحلة الأهداف للأخضر، ومن جمع بين صدارة الهدافين والرقم القياسي للمشاركات، وهناك أرقام أخرى في هذه البطولة الجديدة ستغيّر ترتيب القائمة.

بدأت رحلة المنتخب السعودي في كأس الخليج عام 1970، ومنذ ذلك الحين شارك في 25 نسخة وخاض 118 مباراة، حقق خلالها 60 انتصاراً و26 تعادلاً مقابل 32 خسارة، وسجل لاعبوه 175 هدفاً، واستقبلت شباكه 116.

وحصد «الأخضر» الكأس 3 مرات خلال مشاركته، كانت أعوام 1994 و2002 و2003، وحصل على المركز الثاني سبع مرات، فيما بقيت مجموعة من أبرز الأرقام الفردية مسجلة بأسماء نجوم من أجيال سابقة، لم تتغيّر رغم مرور هذه البطولات، وبين هذه الأسماء اللاعب الدولي الكبير السابق ماجد عبدالله، إذ لا يزال يتصدّر هدافي الأخضر بهذه البطولة بـ17 هدفاً، متقدماً بفارق 7 أهداف على اللاعب ياسر القحطاني صاحب المركز الثاني بـ10 أهداف؛ لذلك يأتي في صدارة اثنين من أهم الأرقام الفردية للمنتخب، جمع بين لقب الهداف التاريخي وأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في البطولة، في حين يتقاسم الثنائي سعيد غراب ومحمد المغنم «الصاروخ» المركز الثالث برصيد 7 أهداف لكل منهما.

كما أن ماجد يأتي في المركز الثاني بين هدافي كأس الخليج عبر التاريخ، بفارق هدف واحد عن اللاعب الكويتي جاسم يعقوب صاحب الرقم القياسي بـ18 هدفاً.

كما يتصدّر ماجد قائمة الأكثر مشاركة مع المنتخب السعودي في البطولة، بعدما خاض 26 مباراة خلال خمس نسخ بإجمالي 2,145 دقيقة. ويأتي محمد عبدالجواد وأحمد جميل بعده بـ23 مباراة لكل منهما، ثم محمد الدعيع وسعود كريري بـ22 مواجهة. كما أن ماجد عبدالله سجل 5 أهداف دفعة واحدة في أكبر انتصار للأخضر، كان ذلك في خليجي 5 في العراق عام 1979، في واحدة من أبرز مبارياته، وحقق فيها الأخضر الفوز على قطر بنتيجة 7-0.

وجاءت أهداف ماجد في الدقائق 14 و15 و45 و48 و55، وحقق ماجد في هذه المواجهة رقمين في ليلة واحدة، وهما خمسة أهداف للاعب واحد، وكذلك تسجيل أكبر فوز لمنتخبنا الوطني في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج بنتيجة 7-0.

أولوية محمد العبدلي

بدأ الأخضر بتسجيل الأهداف في كأس الخليج منذ الظهور الأول بالمسابقة عام 1970، وذلك بقدم اللاعب محمد العبدلي بعد تسجيله في شباك الكويت في الدقيقة الثانية من المباراة، ليصبح بذلك صاحب أول أهداف الأخضر في تاريخ البطولة، كما أن هدفه يعد حتى الآن الأسرع في المسابقة.

أرقام قياسية

سجل الأبطال

والأكثر تتويجاً:

الكويت: 10 ألقاب

العراق: 4 ألقاب

السعودية: 3 ألقاب

قطر: 3 ألقاب

البحرين: لقبين

الإمارات: لقبين

عمان: لقبين