تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق في جدة، اليوم (الأربعاء) 12 ربيع الآخر 1448، الموافق 23 سبتمبر 2026، منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ27 (خليجي 27)، التي تستضيفها المملكة حتى الـ6 من أكتوبر، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

ويشهد لقاء الافتتاح مواجهة منتخبنا الوطني السعودي ونظيره المنتخب الكويتي الساعة الـ9:00 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات المجموعة الأولى للبطولة، ويدخل المنتخب السعودي هذا اللقاء سعيًا لبداية قوية بتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، لا سيما أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره، فيما يطمح منتخب الكويت لتأكيد تفوقه تاريخيًا من خلال الفوز في لقاء الليلة وتصدّر المجموعة.

ويسبق هذا اللقاء مواجهة قوية تجمع منتخب العراق بنظيره منتخب عُمان الساعة 5:30 مساءً على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في لقاء يطمح كل منهما لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على صدارة المجموعة التي تضم أربعة منتخبات قوية لها تاريخها في دورات الخليج العربي السابقة.