أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب نجم ريال مدريد كيليان إمبابي عن المشاركة في تدريبات «الديوك»، أمس (الثلاثاء)، في أول معسكر تحت قيادة المدرب الجديد زين الدين زيدان.

زيدان يستعد للاختبار الأول

وتولى زيدان تدريب فرنسا خلفاً لديديه ديشامب عقب نهاية كأس العالم 2026، وسيستهل حقبته بمواجهة تركيا يوم الجمعة القادم، ضمن دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ثم يحل ضيفاً على بلجيكا، قبل استضافة إيطاليا وبلجيكا في أكتوبر.

وعكة صحية تُغيب إمبابي

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن إمبابي غاب عن تدريبات أمس، بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا، ما يثير الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في مستهل مباريات الفريق في دوري الأمم الأوروبية.

وظل مهاجم ريال مدريد في مقر إقامة المنتخب الفرنسي، فيما شارك بقية اللاعبين في المران، استعداداً للظهور الأول تحت قيادة زيدان.