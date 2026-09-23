بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وخطوات محتملة لخفض التصعيد، من بينها التوصل إلى هدنة متبادلة بشأن منشآت الطاقة.

وقال زيلينسكي عقب اجتماعه مع ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب قبل حلول فصل الشتاء، واصفاً اجتماعه مع الرئيس الأمريكي بأنه «إيجابي ومثمر».

هدنة متبادلة في قطاع الطاقة

وأكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده لأي صيغة من صيغ الهدنة في قطاع الطاقة، شريطة أن تتوقف روسيا عن مهاجمة منظومة الطاقة الأوكرانية.

وأوضح أنه لم تجر مناقشة وقف أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية من جانب واحد، في وقت يبحث الجانبان خطوات لخفض التصعيد يمكن أن تمهد الطريق أمام الجهود الدبلوماسية.

استعداد للقاء بوتين وترمب

وأكد زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثلاثي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معرباً عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد وسيلة لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات بعد تعثر المحادثات في وقت سابق من العام.