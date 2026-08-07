استقرت أسعار ‌الذهب اليوم، وفي طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط، في حين يترقّب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات بشأن توقّعات أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقرّ ​عند 4235.57 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه حقق مكاسب بنسبة 4.8% خلال الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4293.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% لتصل إلى 61.26 دولارًا ​للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1720.75 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1363.50 دولارًا.