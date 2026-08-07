أعلن نادي ليغانيس الإسباني، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع حارس المرمى الجزائري لوكا زيدان، قادماً من صفوف غرناطة.

عقد لمدة عام

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي ليغانيس إلى اتفاق لضم حارس المرمى لوكا زيدان، البالغ من العمر 28 عاماً، بعقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم ثانٍ، لينضم إلى صفوف الفريق بعد أن لعب مع نادي غرناطة خلال الموسمين الماضيين، ومثّل منتخب الجزائر في كأس العالم الأخيرة».

موعد تقديم لوكا زيدان

وأضاف البيان: «سينضم لوكا زيدان إلى الفريق يوم السبت القادم، على أن يتم تقديمه رسمياً يوم الأربعاء القادم، الموافق 12 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً».

تمثيل الجزائر بدلاً من فرنسا

وكان لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، قد غيّر جنسيته الرياضية العام الماضي، ليمثل منتخب الجزائر، بعد تراجع فرصه في ارتداء قميص المنتخب الفرنسي.

يُذكر أن زين الدين زيدان ينحدر من أصول جزائرية، إذ هاجر والداه إسماعيل ومليكة إلى فرنسا خلال خمسينات القرن الماضي.