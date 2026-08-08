في ليلة استثنائية شهدت نفاد التذاكر بالكامل، عادت النجمة شيرين عبدالوهاب إلى معانقة جمهورها بحفل غنائي حاشد بـ«بورتو غولف» في الساحل الشمالي، تاركة عفويتها المطلقة وتلقائيتها المعتادة تسيطران على المشهد وتصنعان الحدث.

الإطلالة الأنيقة بفستان مكشوف الكتفين والأغاني الخالدة لم تكن وحدها الحديث الشاغل للحاضرين، بل خطفت شيرين الأضواء بدعاباتها الخاطفة مع المنظمين والجمهور:

أزمة «عصير التفاح»: في لقطة أثارت موجة من الضحك، طلبت شيرين استبدال عصير قُدم لها على المسرح، ممازحة المنظمين: «ألم تجدوا سوى عصير التفاح هذا؟ سيظنون أنه شيء آخر غير العصير».

دعوة للتخلي عن الأحذية: الإعلامية بسمة وهبة، التي قدمت الحفل، فاجأت الجميع بطلبها من الجمهور خلع أحذيتهم للانطلاق والرقص بحرية، مشيدة بالبرود والكاجوال للجمهور ليلائم حماس شيرين.

رقص مع الليثي وإعجاب بالتيك توك: شهد الحفل صعود الفنان محمود الليثي للمسرح ليتشاركا أغنية «عم المجال كله» وسط تفاعل جنوني، كما استدعت شيرين البلوجر إسلام الليثي معلنة: «أنا بموت فيك، حبيت التيك توك بسببك».

وشهد الحفل حضوراً لافتاً لنجوم الفن والإعلام مثل غادة عبدالرازق، وعزيز الشافعي، وهاني محروس، لتؤكد شيرين مجدداً أن عودتها للساحة الغنائية تأتي بطاقة مختلفة وتفاعل استثنائي لا يصنعه إلا «صوت مصر».