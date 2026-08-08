أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.4188 تريليون دولار أمريكي بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.07% مقارنة بنهاية يونيو.



وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في بيان إن الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات يرجع بشكل رئيسي إلى التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.



وأوضحت الهيئة أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض متأثراً بأوضاع الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية، بينما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تحركات متباينة خلال يوليو.



وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وحيوية قويتين، مع اكتساب محركات نمو جديدة زخماً وتحسن هيكل الاقتصاد بشكل مستمر، وهو ما يساعد على الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عموماً.



وكانت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة الصينية للجمارك الجمعة أظهرت نمو التجارة الخارجية المقومة باليوان للصين بنسبة 19.2% على أساس سنوي في يوليو الماضي.



وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع بلغ 4.66 تريليون يوان (قرابة 686.26 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، ليحافظ على مستوى يتجاوز 4 تريليونات يوان لخمسة أشهر متتالية، وارتفعت الصادرات بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 21.2%.



وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصل إجمالي التجارة الخارجية للسلع إلى 30.13 تريليون يوان، بزيادة قدرها 17.3% على أساس سنوي.



وشهدت صادرات المنتجات عالية التقنية، بما في ذلك الروبوتات الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 50% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة بذلك نسبة النمو البالغة 39% المسجلة في النصف الأول من هذا العام.