أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.4188 تريليون دولار أمريكي بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.07% مقارنة بنهاية يونيو.
وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في بيان إن الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات يرجع بشكل رئيسي إلى التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض متأثراً بأوضاع الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية، بينما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تحركات متباينة خلال يوليو.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وحيوية قويتين، مع اكتساب محركات نمو جديدة زخماً وتحسن هيكل الاقتصاد بشكل مستمر، وهو ما يساعد على الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عموماً.
وكانت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة الصينية للجمارك الجمعة أظهرت نمو التجارة الخارجية المقومة باليوان للصين بنسبة 19.2% على أساس سنوي في يوليو الماضي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع بلغ 4.66 تريليون يوان (قرابة 686.26 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، ليحافظ على مستوى يتجاوز 4 تريليونات يوان لخمسة أشهر متتالية، وارتفعت الصادرات بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 21.2%.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصل إجمالي التجارة الخارجية للسلع إلى 30.13 تريليون يوان، بزيادة قدرها 17.3% على أساس سنوي.
وشهدت صادرات المنتجات عالية التقنية، بما في ذلك الروبوتات الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 50% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة بذلك نسبة النمو البالغة 39% المسجلة في النصف الأول من هذا العام.
Official data released on Friday showed that China's total foreign exchange reserves reached 3.4188 trillion US dollars by the end of July, an increase of 2.5 billion US dollars, or 0.07%, compared to the end of June.
The State Administration of Foreign Exchange stated in a statement that the slight increase in reserves is mainly due to the combined effects of exchange rate fluctuations and changes in asset prices.
The administration explained that the US dollar index fell, influenced by global macroeconomic conditions and monetary policies of major economies, while global financial asset prices experienced mixed movements during July.
It noted that the Chinese economy showed strong resilience and vitality, with new growth drivers gaining momentum and the economic structure continuously improving, which helps maintain the overall stability of foreign exchange reserves.
Official data released by the General Administration of Customs of China on Friday showed that foreign trade denominated in yuan grew by 19.2% year-on-year in July.
The data revealed that the total value of imports and exports of goods reached 4.66 trillion yuan (approximately 686.26 billion US dollars) last month, maintaining a level above 4 trillion yuan for five consecutive months, with exports rising by 17.8% compared to the same period last year, while imports increased by 21.2%.
During the first seven months of this year, the total foreign trade of goods reached 30.13 trillion yuan, an increase of 17.3% year-on-year.
Exports of high-tech products, including industrial robots and 3D printers, saw a significant increase of over 50% year-on-year in July, surpassing the growth rate of 39% recorded in the first half of this year.