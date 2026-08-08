ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، خلال الأيام السبعة المنتهية في 7 أغسطس، وفقاً لبيانات شركة «بيكر هيوز» الصادرة اليوم (الجمعة)، في حين تراجع عدد منصات الغاز الطبيعي.



وأظهرت البيانات ارتفاع عدد منصات النفط إلى 454 منصة، بزيادة ثلاث منصات مقارنة بالأسبوع السابق، و43 منصة عن مستواها قبل عام، عندما بلغ عددها 411 منصة.



في المقابل، انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي إلى 124 منصة، بتراجع ثلاث منصات خلال أسبوع، فيما يزيد عددها منصة واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



واستقر إجمالي عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز عند 578 منصة، دون تغيير عن الأسبوع السابق، بينما سجل ارتفاعاً قدره 44 منصة مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام، الذي بلغ 534 منصة.