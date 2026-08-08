أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري اليوم (السبت) إجراء مؤقتاً لتمويل الوكالات الاتحادية حتى 11 ديسمبر، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق للحكومة الاتحادية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر.



وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون نسخته الخاصة من مشروع قانون تمويل مؤقت الشهر الماضي.



وسيتعين على المجلسين تسوية خلافاتهما قبل أن يتمكن الرئيس دونالد ترمب من توقيع مشروع القانون ليصبح نافذاً قبل انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر، أي قبل أقل من خمسة أسابيع من انتخابات الكونجرس المقررة في الثالث من نوفمبر.



وقال الديمقراطيون إن نسخة مجلس الشيوخ، على خلاف نسخة مجلس النواب، ستمنع إدارة ترمب من إعادة تخصيص أموال من برامج أخرى لتمويل أمن الحدود.



كما تتضمن نصاً يسمح بإجراء تعديلات على التمويل المخصص لبرامج الإسكان والمساعدات الغذائية.



ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ أيضاً أن يمنع مؤقتاً مكتب الميزانية في البيت الأبيض من تطبيق قاعدة جديدة تمنح المعينين السياسيين سيطرة على مئات المليارات من الدولارات المخصصة في صورة منح مالية.