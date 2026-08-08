فيما تتواصل المفاوضات بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رفضها فرض أي قيود أو رسوم إيرانية على حركة الملاحة في الممر الحيوي.



وأفادت الصحيفة بأن واشنطن أبلغت الوسطاء المشاركين في المحادثات الجارية رفضها أي قيود إيرانية على حركة السفن عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممر الاستراتيجي تمثل خطاً أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه.



وأضافت أن هذا الموقف يأتي في ظل تباينات بين الجانبين بشأن شروط إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية، مشيرةً إلى أن مسألة فرض قيود أو رسوم من جانب إيران تعد إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.



في سياق متصل، قالت الصحيفة إن إيران لوّحت بمنع السفن التابعة للبحرية الأمريكية من عبور مضيق هرمز ضمن الترتيبات التي يجري التفاوض عليها، وهو ما قوبل برفض أمريكي حازم.



من جانبه، دافع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن سياسات حكومته في مواجهة المتشددين الذين عارضوا المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وقال بيزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، بثت أمس (الجمعة)، إن معظم كبار القادة العسكريين يؤيدون إجراء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يوقف القتال.



وأضاف: «أكبر عدو لأمريكا هو الصين، فلماذا لا يقاتلونها؟ الصين تمضي في طريقها وتزداد قوة يوماً بعد يوم»، وتساءل: «عندما يمكننا الحصول على حقوقنا عبر الحوار، فلماذا لا نفعل ذلك؟».