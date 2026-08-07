في محطة تاريخية جديدة تُضاف إلى سجله الأسطوري، واصل النجم المصري عمرو دياب تحطيم الأرقام القياسية بانتزاعه لقباً عالمياً نادراً دخل على إثره موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك كأكثر فنان بقاءً في صدارة قائمة «بيلبورد عربية - أعلى 100 فنان».

تتويج «الهضبة» بهذا الإنجاز الاستثنائي جاء عقب هيمنته المطلقة على المركز الأول لمدة 64 أسبوعاً، تضمنت سلسلة مرعبة بلغت 36 أسبوعاً متتالياً دون انقطاع، وهو رقم لم يسبق لأي فنان عربي أو إقليمي الوصول إليه منذ تدشين القوائم الرسمية.

ولم يتوقف هذا الزحف عند حاجز الـ64 أسبوعاً، بل عاد الهضبة ليتفوق على نفسه مجدداً عقب طرح ألبومه الجديد «حبيتك»، مفجراً مفاجأة مدوية بالعودة لقمة الهرم الموسيقي وإضافة 4 أسابيع جديدة، ليرفع رصيده الإجمالي القياسي إلى 68 أسبوعاً في الصدارة.

هذا التفوق الكاسح يثبت قوة القاعدة الجماهيرية للهضبة، وقدرته الفريدة على تجديد أدواته والبقاء في صدارة المشهد الفني لعقود متتالية دون منافس.

ويتزامن هذا التتويج العالمي مع حدث جماهيري ضخم يترقبه الملايين، حيث يحيي عمرو دياب اليوم الحفل الافتتاحي لـ U Arena بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات «يلا ساحل» 2026.

ومن المنتظر أن تحول جماهير الساحل الشمالي هذا الحفل إلى تظاهرة احتفالية ضخمة بلقب «غينيس» الجديد، في واحدة من أضخم وأحدث سهرات صيف هذا العام.