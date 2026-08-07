أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي نفذتها المليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، في اعتداء غادر وجبان يجسد النهج الإجرامي لهذه المليشيات.

وأكد البديوي، أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء للمليشيات الحوثية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب المساءلة، لما انطوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية، في تحدٍ سافر لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد البديوي، على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يقف صفًا واحدًا مع المملكة، ويؤيدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.