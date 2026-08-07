أشعلت الفنانة الكويتية غدير السبتي فتيل أزمة فنية جديدة وفتحت باب النقاش واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها النارية حول النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل السعودي الشهير «شارع الأعشى» وبطلته الفنانة إلهام علي!

السبتي، وخلال حلولها ضيفة في برنامج «مسألة وقت»، رفضت بشكل قاطع نسبة نجاح المسلسل لشخص واحد، مشيرة إلى أن التضخيم الإعلامي لدور إلهام علي يغفل جهود المنظومة الكاملة للعمل، مؤكدة أن نجاح أي مشروع درامي يعتمد على التكاتف والجودة الجماعيتين.

ورغم إشادة غدير السبتي المباشرة بموهبة إلهام علي وأدائها، إلا أنها وجهت تساؤلاً استنكارياً أثار حالة من الجدل الشديد بين جمهور الفنانتين، حينما قالت: «هل كانت إلهام علي ستسحب البساط وتحقق هذه النتيجة لو قدمت المسلسل بمفردها دون هذا الفريق الشاب المتميز؟».

وأوضحت الفنانة الكويتية أن الممثلين الشباب ونجوم الصف الثاني كانوا العصب الحقيقي الذي منح «شارع الأعشى» ثقله الفني وقدرته على جذب الملايين، مشددة على أن صناعة الدراما لا تُبنى على بطولة مطلقة لفرد واحد مهما بلغ اسمه.

ولم تتوقف تصريحات السبتي عند «شارع الأعشى»، بل كشفت عن كواليس مثيرة، أبرزها صدام حاد وقع بينها وبين أحد المخرجين أثناء تصوير مشهد اعترضت عليه بطريقة مازحة، ليتحول الأمر إلى حالة غضب عارمة وشعور بـ«عدم التقدير» داخل «اللوكيشن».

كما أبدت شجاعة في تقبل تقديم «أدوار الأم» أمام نجمات أصغر سناً، واصفة العمر بأنه مجرد رقم في الفن، دفاعاً في الوقت نفسه عن تجربة إعادة تقديم المسرحية الأيقونية «باي باي لندن»، حيث أكدت أن تفاعل الجمهور في القاعات أثبت نجاح التجربة ورغبته في رؤية الكلاسيكيات بنكهة وطاقات جديدة.