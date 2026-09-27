أحمد سعد يفاجئ جمهور بيروت بظهور رامي عياش.. ماذا قدما؟

شهد حفل المطرب المصري أحمد سعد في العاصمة اللبنانية بيروت مشاركة مفاجئة للفنان اللبناني رامي عياش، الذي صعد إلى المسرح وشاركه تقديم أغنية «سلطنة»، في ظهور استثنائي أشعل تفاعل الجمهور، وحول الحفل إلى لقاء غنائي جمع بين النجمين.

رامي عياش ضيف أحمد سعد

وجاءت مشاركة رامي عياش ضمن الحفل الذي أحياه أحمد سعد مساء أمس (السبت) على مسرح «الفورم دو بيروت»، حيث قدما معًا أغنيتهما الجديدة «سلطنة» وسط تفاعل كبير من الحضور، وكشف عياش على هامش الحفل أن هذه المشاركة تعد الأولى له منذ نحو 30 عامًا كضيف مع فنان آخر في حفله.

وأعرب رامي عياش عن إعجابه بأحمد سعد، مؤكدًا أن أغانيه لا تقتصر على الأجواء الاستعراضية، وإنما تكشف عن امتلاكه صوتًا قويًا، موضحًا أن اختيار أغنية «سلطنة» جاء لكونها تعكس شخصية كل منهما فنيًا.



أحمد سعد يتفاعل مع الجمهور اللبناني

وواصل أحمد سعد فقرات الحفل بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها «وسع وسع»، و«إيه اليوم الحلو ده»، و«مكسرات»، وغيرها من الأغنيات وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت.

كما وجه سعد رسالة مازحة إلى الجمهور اللبناني خلال الحفل، قائلًا: «الشعب اللبناني ألذ ناس في الكوكب، وعلشان إنتوا ناس لذيذة جابولكم مطرب لذيذ زيي».

وقبل انتقاله إلى بيروت، كان أحمد سعد قد أحيا حفلًا في أبوظبي، قدم خلاله عددًا من أشهر أعماله الغنائية وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري تفاعل مع فقرات الحفل.

جولة غنائية في 2026

ويواصل أحمد سعد نشاطه الفني خلال 2026، من خلال جولة غنائية تشمل عددًا من العواصم والمدن العربية، بالتزامن مع تحضيراته وطرحه مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة لجمهوره.