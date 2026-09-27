حسمت نقابة الفنانين السوريين الجدل بشأن الأنباء المتداولة عن وفاة الفنان السوري حسام تحسين بك، بعد انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم رحيله، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

النقابة تنفي

وأكدت نقابة الفنانين السوريين، في بيان رسمي، أن حسام تحسين بك على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، نافية صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاته.

وأوضحت النقابة أن المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، داعية إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار قبل التحقق منها عبر المصادر الرسمية.

تحذير من الشائعات

وحذرت النقابة من الانسياق وراء المنشورات التي تتناول الحالة الصحية للفنانين أو تزعم وفاتهم، مشددة على أهمية التأكد من المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.

وأكدت أن البيانات الصادرة عن النقابة أو عائلات الفنانين تمثل المرجع الموثوق للتحقق من مثل هذه الأخبار، خصوصًا مع سرعة انتشار الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مسيرة فنية

ويمتلك حسام تحسين بك مسيرة فنية طويلة في الدراما والمسرح، وقدم خلال سنوات نشاطه عددًا من الشخصيات الكوميدية والاجتماعية التي رسخت حضوره بين أبرز الوجوه المعروفة في الدراما السورية.

وفي عام 2025، شارك في مسلسل «كذب أبيض» مجسدًا شخصية «فاروق»، إلى جانب ظهوره في مسلسل «صولو». كما شارك خلال عام 2024 في أعمال عدة، بينها «لعبة حب» و«عزك يا شام» و«بيت أهلي» و«عريس تحت الطلب».