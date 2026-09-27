واصل الفنان المصري عمرو دياب توسيع حضوره الرقمي عربياً، بعدما سجل رقماً قياسياً جديداً بدخوله موسوعة «غينيس» كصاحب أكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول على قائمة «بيلبورد عربية 100 فنان»، بإجمالي 69 أسبوعاً في الصدارة.

ويضيف الرقم بعداً جديداً لمسيرة دياب الممتدة لعقود، إذ يعكس قدرته على البقاء ضمن دائرة الاستماع والتداول في سوق موسيقية تغيرت أدواتها ومعايير نجاحها، وانتقلت من مبيعات الألبومات والحفلات إلى منصات البث والقوائم الرقمية.

وتكتسب النتيجة أهميتها من استمرارية الحضور أكثر من الرقم نفسه؛ فدياب، الذي ارتبط اسمه بأجيال متعاقبة من الجمهور العربي، حافظ على موقعه في مرحلة أصبحت فيها المنافسة أسرع، مع تدفق الإصدارات وصعود أسماء جديدة بصورة متواصلة.