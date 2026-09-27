شنت الجماهير العمانية هجوماً كبيراً على رئيس اتحاد الكرة سليمان البوسعيدي، وعلى المدير الفني طارق السكتيوي بعد الخسارة الثقيلة حسب ما وصفته الصحف والجماهير العمانية التي امتعضت من الخسارة، حيث قالت إن البداية المرتبكة أمام المنتخب السعودي هي من تسببت بتلك الخسارة الكبيرة.



وأضافوا: العمل الاستراتيجي "كلام فاضي" وغير مخطط ولا مدروس "بل ترقيع في ترقيع"، والمحصلة خسارة لم تكن لا على البال ولا الخاطر، من أمام الأخضر السعودي الذي يستحق الفوز بكل جدارة واستحقاق.



وتابعوا: مباراة دفع خلالها الأحمر ثمن بداية مرتبكة وقرارات فنية لم تحقق التوازن المطلوب، لتهتز شباكه ثلاث مرات في الشوط الأول، قبل أن يقدم صورة أفضل بكثير في الشوط الثاني دون أن ينجح في العودة إلى المباراة.



وعكست أرقام الشوط الأول التفوق السعودي الكبير؛ إذ بلغت نسبة الاستحواذ 67 بالمئة للسعودية مقابل 33 بالمئة لمنتخبنا، وسدد الأخضر 7 كرات بينها 3 على المرمى، مقابل تسديدة عمانية واحدة دون أي تسديدة على المرمى، كما حصل المنتخب السعودي على 5 ركلات ركنية، ومرر 243 كرة مقابل 121 تمريرة لمنتخبنا.



وانتهت المواجهة بخسارة منتخبنا بثلاثية نظيفة، خسارة ثقيلة وغير متوقعة قياساً بما قدمه الأحمر في مشاركاته الأخيرة بكأس الخليج، وفتحت النتيجة باب التساؤلات حول القرارات الفنية والتشكيلة التي بدأت المواجهة، خصوصاً أن المنتخب السعودي حسم المباراة عملياً بثلاثة أهداف خلال 32 دقيقة، قبل أن يتغير شكل منتخبنا بصورة كبيرة في الشوط الثاني دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.



وأكملوا: السكتيوي السبب أيضاً من حيث اختياراته الخاطئة للتشكيل، فكيف يقوم باستبعاد المشيفي ويدخل البطولة بظهير أيمن وأيسر يتيم، ناهيك عن وجود أسماء لا تمت بكرة القدم بأي صلة، لذلك نتمنى التعلم من أخطاء البطولة والإعداد والتجهيز لمنتخب قادم قوي لا باهت مثلما شاهدنا اليوم أمام الأخضر.



وطالب أحد الجماهير عبر منصة "إكس" قائلاً: الغوا كرة القدم أفضل حتى يتم التطور ومواكبة التحديث الجديد في عالم الساحرة المستديرة كوننا في نفس الدائرة نسير دون أي تطور ولا تقدم يُذكر، كما أن اللاعبين لا يملكون أي روح ولا قتالية لأجل شعار الوطن بل أداء باهت وبارد.