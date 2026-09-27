تأهل منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس دورة الخليج السابعة والعشرين، بعد فوزه المستحق على نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة.

شهد اللقاء بداية قوية للمنتخب السعودي؛ فمن هجمة منظمة، أرسل صالح أبو الشامات كرة عرضية عالية، حولها فراس البريكان برأسه داخل المرمى، معلناً الهدف الأول للمنتخب (د: 11). ومن ركلة ركنية نفذها صالح أبو الشامات، ارتقى حسن كادش وحول الكرة برأسه داخل الشباك العمانية هدفاً ثانياً للسعودية (د: 18). وعاد فراس البريكان للتألق مجدداً بعدما تلقى تمريرة أرضية من سلطان مندش، سددها البريكان قوية في الشباك هدفاً ثالثاً للأخضر (د: 34). وفي الشوط الثاني، كاد هجوم الأخضر أن يضاعف النتيجة لولا غياب التوفيق؛ إذ مرت تسديدة قوية من سلطان مندش بجوار القائم، وتلتها تسديدة أخرى من محمد محرزي لم يكتب لها النجاح، لينتهي اللقاء بفوز السعودية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة، يحقق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي، ليصل إلى النقطة السادسة، متربعاً على صدارة المجموعة، ومؤكداً تأهله إلى نصف النهائي، في حين احتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل وخسارة.