انتزع منتخب العراق فوزاً دراماتيكياً من أمام نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة (3-2)، في القمة الجماهيرية التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 27».

بعد شوط أول سلبي، اشتعل اللقاء في الشوط الثاني بخمسة أهداف مثيرة؛ حيث تقدم العراق أولاً عبر زيدان إقبال (د: 52)، ومن ثم عادل للكويت يوسف ناصر من ركلة جزاء (د: 75). ثم عاد منتخب العراق للتقدم مجدداً عن طريق سيف رشيد بإحرازه الهدف الثاني (د: 83)، ولكن الكويت رفض الاستسلام وتمكن يوسف ناصر من إدراك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني لمنتخب بلاده (د: 90)، وفي الأنفاس الأخيرة وتحديداً عند الدقيقة (90+9)، خطف البديل كرار نبيل هدف الفوز للعراق وسط فرحة جنونية، لينتهي اللقاء بفوز العراق بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة، يحقق العراق فوزه الأول ويصل للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني، لتصبح حظوظه في التأهل قوية جداً، إذ يكفيه التعادل مع السعودية في الجولة الأخيرة لضمان العبور لنصف النهائي، في المقابل، أسفرت هذه الخسارة عن تجمد رصيد الأزرق الكويتي دون نقاط، ليودع البطولة رسمياً وتتحول مباراته الأخيرة أمام منتخب عمان إلى تحصيل حاصل.