بين شيرين عبد الوهاب وويتني هيوستن، تتقاطع حكاية صوتين استثنائيين جمعهما المجد الفني والشجن العميق، فيما تشابهت بعض محطات حياتهما بصورة لافتة.

يتشابه المسار الفني للفنانتين المصرية شيرين عبد الوهاب والأمريكية ويتني هيوستن بصورة لافتة، إذ تمثِّل كل منهما نموذجًا لـ(صوت الجيل)، الذي جمع بين الموهبة الغنائية الاستثنائية والاضطرابات الحياتية الحادة.

الصوت الإعجازي والهوية الموسيقية

تمتلك كلٌّ من شيرين وويتني هيوستن صوتًا شجيًا وقدرة تعبيرية هائلة، تترجمان المشاعر الإنسانية بدقة بالغة، وتجعلان المستمع يتوغل في أعماق ذاته ووجدانه، ليجد نفسه في عالم آخر من الشجن و(السلطنة). واعتمدت النجمتان على الغناء من (العمق)، والمزج بين القوة والانكسار في الأغنية نفسها، بما منح أداءهما خصوصية يصعب تكرارها.

الصعود الصاروخي والنجاح السينمائي

أطلقت أغنية (آه يا ليل) عام 2002 شهرة شيرين على نطاق واسع في الوطن العربي، بعدما تميزت بمزج الطرب الشعبي بالموسيقى الحديثة، وظهرت خلالها شيرين بأسلوب غنائي عفوي وجريء لم يكن مألوفًا للجمهور آنذاك.

ثم جاءت أغنية (جرح تاني) عام 2003 لتعزز مكانتها كمطربة للإحساس والشجن، وتؤكد أن نجاح (آه يا ليل) لم يكن مجرد مصادفة عابرة. وفي الألبوم نفسه، تألقت شيرين في أغنية (صبري قليل)، التي استعرضت خلالها مساحات صوتية واسعة وقدرة لافتة على أداء الألحان السريعة والمركبة، لتثبت حضورها بقوة على خريطة الأغنية الشبابية في ذلك الوقت.

وإذا كانت أغنية ويتني هيوستن (I Will Always Love You) عام 1992، التي قدمتها ضمن فيلم (The Bodyguard)، قد أصبحت إحدى أبرز الأغنيات الأيقونية في مسيرتها، وحققت انتشارًا ومبيعات استثنائية، فإن أغنية (كده يا قلبي) التي غنتها شيرين ضمن مسلسل (طريقي) عام 2015، في مشهد وفاة شقيقها، أصبحت بدورها واحدة من أكثر أغنياتها حزنًا وتأثيرًا.

الجمال الأفريقي و«بنت البلد»

وبينما جسدت ويتني هيوستن ملامح الجمال الأفريقي-الأمريكي الكلاسيكي، وأصبحت خلال مسيرتها نجمة قريبة من الجمهور الأمريكي وواحدة من أبرز نجمات جيلها، تمثِّل شيرين عبد الوهاب الملامح المصرية الأصيلة، المرتبطة بصورة (بنت البلد) والقرب من الشارع والبيئة الشعبية.

وساعد هذا الحضور، إلى جانب صوتها الشجي وتميُّزها في أداء الأغنيات الطربية والشعبية المصرية، على تكوين علاقة شديدة الخصوصية بينها وبين الجمهور العربي، الذي وجد في صوتها وأدائها انعكاسًا لمشاعره اليومية وأحزانه وأفراحه.

الزواج والأزمات العاطفية

تزوجت ويتني هيوستن من المغني بوبي براون، وشهدت حياتهما الزوجية العديد من الأزمات التي انعكست على مسيرتها الفنية والشخصية. ويجد البعض أوجه شبه مع تجربة شيرين عبد الوهاب وزواجها من الفنان حسام حبيب، وما رافق تلك العلاقة من أزمات وتطورات حظيت باهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

وأثرت الاضطرابات التي مرت بها النجمتان في حضورهما الفني وحياتهما الشخصية، كما انعكست بعض مراحل الأزمات على مظهرهما الخارجي؛ إذ ظهرت ويتني في مراحل متأخرة من حياتها بوزن منخفض بصورة لافتة، بينما مرت شيرين بدورها بتغيرات جسدية ومظهرية أثارت اهتمام جمهورها؛ من بينها ظهورها حليقة الرأس في إحدى أكثر مراحل حياتها الشخصية اضطرابًا.

معركة الإدمان ومراكز العلاج

واجهت ويتني هيوستن لسنوات مشكلة الإدمان على المواد المخدرة، وخضعت لمحاولات علاج وتأهيل عدة. ومرت شيرين أيضًا بتجربة صعبة مرتبطة بالإدمان، تحدثت عنها علنًا، وخضعت للعلاج في إحدى المؤسسات المتخصصة.

وأصبحت هذه المرحلة من حياة كل فنانة جزءًا مؤلمًا من مسيرتها، في ظل محاولات متكررة لاستعادة الاستقرار والعودة إلى الساحة الفنية.

صراع العودة والجمهور الوفي

واجهت ويتني هيوستن في سنواتها الأخيرة صعوبات خلال بعض حفلاتها، وظهرت في مناسبات لم تكن فيها قادرة على تقديم الأداء الصوتي الذي اعتاده جمهورها؛ وهو ما جعل مسألة العودة إلى مستواها السابق تحديًا مستمرًا.

وعاشت شيرين بدورها لحظات مشابهة خلال بعض حفلاتها، بين التأثر والبكاء على المسرح، وعدم استكمال بعض العروض أو الاعتذار عن المشاركة في مناسبات فنية، الأمر الذي جعل عودتها الفنية محل اهتمام دائم من جمهورها.

التعاطف الجماهيري

ورغم الأزمات والسقطات التي رافقت مسيرة كل منهما، احتفظت النجمتان بمساحة واسعة من المحبة لدى الجمهور، الذي ظل ينظر إليهما باعتبارهما موهبتين استثنائيتين مرتا بظروف شخصية وفنية بالغة التعقيد.

صوت يبحث عن مجده

توفيت ويتني هيوستن في 11 فبراير2012 عن عمر ناهز 48 عامًا، بعدما عُثر عليها فاقدة الوعي داخل حوض الاستحمام في غرفتها بفندق (بيفرلي هيلتون) في ولاية كاليفورنيا. وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة كانت نتيجة الغرق، مع وجود آثار لتعاطي الكوكايين، وهو ما ارتبط بعوامل أسهمت في حدوث الوفاة. وشكل رحيلها المفاجئ صدمة كبيرة في الوسط الفني العالمي، وأسدل الستار على واحدة من أبرز المسيرات الغنائية في تاريخ الموسيقى الحديثة.

أما شيرين عبد الوهاب، فلا تزال حاضرة على الساحة الفنية، وإن كانت بعض اختياراتها الغنائية الأخيرة، مثل (بحرية) و(تباعًا تباعًا)، قد أثارت نقاشًا بين جمهورها بشأن مستوى الأعمال التي تقدمها في المرحلة الراهنة.

ويأمل محبو شيرين أن تستعيد بريقها الفني عبر أعمال تمنح صوتها الاستثنائي المساحة التي يستحقها، وأن تجد من الكتّاب والملحنين من يستطيع ترجمة إحساسها الخاص إلى أغانٍ تليق بقدراتها، وتعيد تقديم تلك الحالة الغنائية التي جعلتها واحدة من أكثر الأصوات حضورًا وتأثيرًا في العالم العربي.

