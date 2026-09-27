بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقاءاته في مدينة نيويورك، العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، إذ التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعرب عن شكره وتقديره له بمناسبة قرب انتهاء مهامه، مثمناً جهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصبه. كما استعرض الجانبان مجالات التعاون، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مستجدات أوضاع المنطقة



كما التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجمهورية الجزائرية، أحمد عطاف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.



والتقى كذلك وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الراهنة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.