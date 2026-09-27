دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة «مدد» في السودان للعام 2026، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان الدكتور زيد بن مخلد الحربي، بإرسال 40 شاحنة إلى ولايات شمال كردفان، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم، وكسلا.

تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين



وتحمل الشاحنات 26,240 حقيبة إيوائية و6,652 حقيبة عناية صحية، يستفيد منها 148 ألف فرد، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين وتعزيز الاستجابة الإنسانية.



ويهدف المشروع إلى توفير السلال الغذائية والمواد الإيوائية والمساعدات الإنسانية والتمور للأسر المحتاجة والمتضررة في 12 ولاية، مع توقع استفادة أكثر من مليوني فرد. وبلغ عدد الشاحنات المرسلة ضمن المبادرة حتى الآن 323 شاحنة، استفاد منها مليون فرد.