توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم (الأحد)، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأوضح المركز، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والحدود الشمالية.

كما أشار إلى أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

البحر الأحمر

وبيّن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة، فيما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومترًا في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين مع السحب الرعدية، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بالسرعة نفسها.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.