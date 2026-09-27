فجّر النجم الفرنسي تيري هنري تصريحات نارية حول قضية مانشستر سيتي المتهم بـ114 انتهاكاً لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.



وقال هنري في تصريحات متداولة: «يجب أن أكون صادقاً، إذا تمت إدانة مانشستر سيتي فلا أفهم كيف يكون خصم النقاط كافياً. إذا منحتهم هذه الانتهاكات ميزة، فيجب التشكيك في الألقاب التي فازوا بها».



وأضاف أسطورة أرسنال: «بالنسبة لي يجب سحب ألقاب البريميرليج، يجب أخذ الجوائز وتصحيح السجلات، ويجب أن تتجاوز العقوبة مجرد خصم نقاط، يجب أيضاً النظر في الهبوط».



وختم: «هذا ليس فقط بشأن مانشستر سيتي، إنه يتعلق بسلامة المنافسة. إذا انتهكت القواعد على هذا النطاق وتمت إدانتك، لا يمكنك الاحتفاظ بكل ما حققته والمضي قدماً بعد خصم نقاط. وإلا ما هي الرسالة التي نرسلها لكل نادٍ آخر؟».