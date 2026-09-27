اختارت اللجنة الأولمبية الألمانية اليوم ملف مدينة ميونيخ جنوب البلاد للتقدم في المنافسة على استضافة دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044، على أن تحسم اللجنة الأولمبية الدولية قرار الاستضافة لاحقاً.



وجاء اختيار ملف مدينة ميونيخ خلال جمعية عمومية استثنائية في مدينة بادن بادن، متفوقاً على ملف منطقة كولونيا–الراين–الرور.



وأعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعمه لترشح مدينة ميونيخ، معرباً عن أمله في أن تستضيف بلاده الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لتعيش نجاحات كبيرة، ولحظات لا تُنسى.



ويأتي تقدم ميونيخ بملفها بعد محاولتين فاشلتين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عامي 2018 و2022، فيما تخوض ألمانيا بهذا الملف محاولتها الثامنة للتقدم بملف أولمبي منذ عام 1972، عندما استضافت ميونيخ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.