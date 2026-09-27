اتسع نطاق تفشي فايروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليصل إلى منطقتين صحيتين جديدتين، ليرتفع إجمالي المناطق المتضررة إلى 63 منطقة صحية موزعة على سبع مقاطعات، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المنظمة أن الإصابات الجديدة سُجلت في منطقة بولو بمقاطعة جنوب أوبانغي، الواقعة قرب الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، ومنطقة دونغو بمقاطعة أوت أويلي، المحاذية لجنوب السودان.

7890 إصابة و3799 وفاة

وبحسب أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت الكونغو الديمقراطية حتى 23 سبتمبر الجاري 7890 إصابة مؤكدة بالفايروس، بينها 3799 حالة وفاة، ما يشير إلى استمرار ارتفاع معدل الوفيات بين المصابين.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن النزاعات المسلحة وحركة نزوح السكان تعرقل جهود الفرق الصحية للوصول إلى المجتمعات المتضررة وتتبع المخالطين للأشخاص المصابين.

وأشار إلى أن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، إلى جانب النزوح والاكتظاظ السكاني، تزيد مخاطر انتقال العدوى، رغم تسجيل تحسن في عمليات تتبع المخالطين والدفن الآمن والتواصل مع المجتمعات المحلية.

تراجع عام.. وانتقال غير متساوٍ

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات يشهد تراجعاً بصورة عامة، إلا أن انتقال الفايروس لا يزال متفاوتاً بين المناطق المتضررة، ما يبقي الحاجة قائمة لتعزيز عمليات المراقبة والاستجابة الصحية.

وتواجه جهود احتواء التفشي تحدياً إضافياً بسبب عدم وجود لقاح أو علاج معتمد حتى الآن لسلالة بونديبوغيو المسببة للتفشي الحالي، فيما تعمل المنظمة على تسريع التجارب السريرية للقاحات والعلاجات المحتملة.

وتعد مقاطعة إيتوري بؤرة التفشي الرئيسية، إذ سجلت أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة منذ بداية التفشي، بينما أصبحت مقاطعة شمال كيفو ثاني أكثر المناطق تضرراً.