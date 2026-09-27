لقي أربعة أشخاص مقتلهم إثر تحطم مروحية في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس (السبت)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة مقاطعة كيبيك إن المروحية تحطمت في حقل بمنطقة سانت بريجيد دي إيبيرفيل، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب شرقي مونتريال، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ عثرت على المروحية وقد اشتعلت فيها النيران.

وأكدت الشرطة وفاة الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن المروحية جميعاً في موقع الحادث.

ولم تكشف السلطات حتى الآن هويات الضحايا أو تفاصيل بشأن ملكية المروحية أو المكان الذي أقلعت منه، فيما لا يزال سبب التحطم غير معروف.

وأُبلغ مجلس سلامة النقل الكندي بالحادث، فيما باشرت السلطات التحقيق للوقوف على ملابساته.