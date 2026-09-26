حريق يلتهم سفينة في بحر إيجه قرب ميكونوس.. إجلاء 29 شخصًا

اندلع حريق هائل في سفينة شحن يونانية أثناء إبحارها شمال جزيرة ميكونوس في بحر إيجه، ما استدعى عملية إنقاذ واسعة أسفرت عن إجلاء جميع الأشخاص الـ29 الذين كانوا على متنها، دون تسجيل إصابات.

واندلع الحريق في السفينة «BLUE CARRIER 2» على بعد نحو 4.5 أميال بحرية شمال ميكونوس، أثناء إبحارها من ميناء بيريوس، قبل أن تعود إلى الميناء بعد اندلاع النيران.

وكان على متن السفينة 28 فردًا من أفراد الطاقم، إضافة إلى راكب واحد، هو سائق إحدى الشاحنات التي تنقلها السفينة، وتمكن الجميع من مغادرتها باستخدام قوارب النجاة، قبل نقلهم إلى جزيرة تينوس، وهم في حالة صحية جيدة.

وبدأت النيران داخل أحد مرائب السفينة، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى منها، فيما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال ارتباط اندلاع الحريق بشاحنة كانت موجودة في المرآب رقم 4، دون أن تعلن السلطات اليونانية السبب النهائي للحادث.

وتنقل السفينة 166 شاحنة و29 سيارة خاصة، ما صعّب عمليات مكافحة الحريق، ودفع السلطات إلى mobilize سفن إطفاء وقاطرات ووحدات من خفر السواحل، إضافة إلى مروحية لمراقبة تطورات الحادث.

وأفادت السلطات بأن الحريق أصبح تحت السيطرة جزئيًا مع تراجع حدته، فيما تواصلت عمليات الإطفاء والتبريد، بالتزامن مع جهود تثبيت السفينة تمهيدًا لتقييم الأضرار.

وأدى ضخ كميات كبيرة من المياه داخل السفينة إلى ميلها قليلًا نحو أحد جانبيها، ما دفع فرق الإنقاذ إلى سحب المياه إلى الخارج ومراقبة استقرارها، وسط عدم وجود خطر فوري معلن لغرقها.

واتخذت السلطات اليونانية إجراءات احترازية لمراقبة أي احتمال لتسرب مواد ملوثة إلى مياه بحر إيجه، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحريق وسببه.

وتعد «BLUE CARRIER 2» من سفن الشحن من طراز «Ro-Ro» المخصصة لنقل الشاحنات والمركبات، وترفع العلم اليوناني، ويبلغ طولها نحو 162 مترًا، فيما تتركز الجهود حاليًا على إخماد بقايا النيران والحفاظ على استقرار السفينة وتقييم الأضرار.