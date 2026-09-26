في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واحدة من أطول القضايا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، برسالة إلى جماهير النادي، مؤكداً أن ثقته بقدرة سيتي على إثبات براءته من مخالفات القواعد المالية لم تتغير، رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إدانة النادي.



وقال المبارك، في رسالة نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، السبت، إن إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز «لا يزال أمامها طريق طويل»، مؤكداً أن «الثقة والعزم على إثبات براءة النادي» ما زالا بالقوة نفسها التي كانا عليها منذ بداية القضية.



وجاءت رسالة رئيس النادي بعد يوم من تقارير إعلامية تناولت نتائج الإجراءات المتعلقة بالاتهامات المالية الموجهة إلى سيتي، فيما شدد النادي على أن الإجراءات لا تزال مستمرة، وأن أجزاء مهمة منها لم تستكمل بعد.



«كل كلمة مهمة»



وأوضح المبارك أن السرية التي تحيط بالإجراءات القانونية تمنع إدارة النادي من الكشف عن التفاصيل التي تستند إليها في ثقتها بموقفها، كاشفاً أن رسالته نفسها خضعت لعدة مراجعات قانونية قبل نشرها لضمان التزامها بالضوابط.



وتضمنت الرسالة بيان النادي الصادر الجمعة، الذي أكد استمرار الإجراءات وبقاء أجزاء مهمة منها دون استكمال، كما جدد مانشستر سيتي تمسكه بالموقف الذي أعلنه في فبراير 2023.



ودعا المبارك جماهير النادي إلى قراءة البيانين بعناية، قائلاً إن «كل كلمة مهمة وما زالت صحيحة».



ويعود موقف مانشستر سيتي إلى فبراير 2023، عندما أبدى النادي استغرابه من الاتهامات الموجهة إليه، رغم تعاونه مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وتقديمه وثائق تفصيلية كثيرة، كما رحب حينها بمراجعة لجنة مستقلة لما وصفه بـ«أدلة دامغة» تدعم موقفه، معرباً عن تطلعه إلى حسم القضية بصورة نهائية.



8 سنوات من الانتظار



وأكد النادي في بيانه الأخير أنه احترم الإجراءات طوال ثماني سنوات، انطلاقاً من اعتقاده بأن مجلس إدارة الرابطة وإدارتها التنفيذية سيعملان باستقلال وحياد وإنصاف، بعيداً عن أي تأثيرات منحازة.



وفي خضم الجدل الذي أثارته التقارير المنشورة الجمعة، تحدث المبارك عن ردود فعل جماهير سيتي، مشيراً إلى أن كثيراً من المشجعين أمضوا مساءهم في الإجابة عن أسئلة الأصدقاء وأفراد العائلة والزملاء بشأن القضية.



وقال إن الأسئلة نفسها وصلته، وإنه واجهها داخل أسرته أيضاً، قبل أن يبلغ أفراد عائلته بأن ثقته ببراءة النادي وعزمه على إثباتها لم يتغيرا.



وانتقد المبارك ما وصفه بالتسرع في استخلاص النتائج، مؤكداً أن شيئاً لم يتغير رغم الجدل المحيط بالنادي.



وقال: «واجهنا تحديات معاً من قبل وتغلبنا عليها. وما زال هناك كثيرون يريدون تقويض تقدم نادينا، ولن نمنحهم تلك الفرصة».

ولم تقتصر رسالة المبارك على القضية القانونية، إذ استعاد جانباً من علاقته الطويلة بمانشستر سيتي، مشيراً إلى مرور 18 عاماً على ارتباطه بالنادي.



وتحدث عن رحلته مع الجماهير، وحضوره إلى جانبهم في ملعب الاتحاد وويمبلي وإسطنبول، في محطات أصبحت جزءاً من ذاكرة النادي خلال السنوات الماضية.



وأوضح أن مكانة مانشستر سيتي لديه ولدى جماهيره كانت أحد الأسباب التي دفعته إلى توجيه هذه الرسالة في هذا التوقيت، قبل أن يوجه الشكر إلى المشجعين على دعمهم المتواصل.



وفي ختام رسالته، نقل المبارك أنظار الجماهير إلى ما ينتظر الفريق داخل الملعب، مشيراً إلى زيارة أنفيلد بعد أسبوعين، قبل استضافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.



واعتبر رئيس مانشستر سيتي أن المباراتين تمثلان فرصة للاحتفاء بتماسك «أسرة مانشستر سيتي» بعد فترة التوقف الدولي، في وقت تبقى فيه القضية القانونية مفتوحة على مزيد من التطورات.



وبينما أثارت التقارير الأخيرة موجة جديدة من الجدل حول ملف سيتي، اختار المبارك أن يضع أمام جماهير النادي رواية الإدارة بوضوح: الإجراءات مستمرة، والتفاصيل محكومة بالسرية، وموقف النادي الذي أعلنه منذ بدء القضية لم يتغير.