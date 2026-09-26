بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس برابوو سوبيانتو في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.

وقال الملك: «علمنا بنبأ غرق سفينة نقل في بحر جاوة في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس برابوو سوبيانتو في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ غرق سفينة نقل في بحر جاوة في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، إنه سميع مجيب».