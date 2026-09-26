بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف في ضحايا غرق جنود من الجيش الكازاخستاني خلال تدريبات بحرية.

وقال الملك: «علمنا بنبأ غرق جنود من الجيش الكازاخستاني خلال تدريبات بحرية في غرب جمهورية كازاخستان، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف في ضحايا غرق جنود من الجيش الكازاخستاني خلال تدريبات بحرية.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ غرق جنود من الجيش الكازاخستاني خلال تدريبات بحرية في غرب جمهورية كازاخستان، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».