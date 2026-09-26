ارتفعت حصيلة ضحايا غرق العبارة «فيرغو ترانسبورت 8» في بحر جاوة بإندونيسيا إلى 64 وفاة، فيما لا يزال 71 شخصاً في عداد المفقودين، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الـ14 على التوالي.

243 شخصاً على متن العبارة

وكانت العبارة تقل 243 شخصاً، بينهم 213 راكباً و30 من أفراد الطاقم، عندما تعرضت للحادثة أثناء رحلتها من سورابايا في جاوة الشرقية إلى بانجارماسين في كاليمنتان الجنوبية.

ووفق أحدث بيانات وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية «باسارناس»، عُثر حتى مساء السبت على 172 شخصاً، بينهم 108 ناجين و64 متوفى، بينما تتواصل عمليات البحث عن 71 مفقوداً.



العثور على 11 جثماناً في يوم واحد

وشهدت عمليات البحث، اليوم (السبت)، انتشال 11 جثماناً إضافياً، إذ عثر الغواصون على 4 منها بالقرب من هيكل العبارة الغارقة، فيما عُثر على 7 جثامين أخرى في مناطق متفرقة بمياه كاليمنتان الوسطى، بينها سوكامارا وسيرويان وبانغكالان بون.

وتخضع الجثامين التي جرى انتشالها لإجراءات تحديد الهوية قبل تسليمها إلى عائلات الضحايا.

انقلاب العبارة وسط أمواج ورياح قوية

وتعود الحادثة إلى 13 سبتمبر الجاري، عندما واجهت العبارة أمواجاً ورياحاً قوية خلال رحلتها في بحر جاوة، قبل أن تبدأ بالميل بصورة حادة وينقطع الاتصال بها لاحقاً.

وأفادت السلطات الإندونيسية بأن عمليات البحث بدأت فور فقدان الاتصال بالسفينة، بمشاركة قطع بحرية وطائرات ومروحيات وفرق غوص، إلى جانب سفن كانت موجودة بالقرب من موقع الحادثة وأسهمت في إنقاذ عدد من الركاب.

ركاب عالقون داخل المقصورات

وواجه الغواصون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أجزاء من العبارة، بسبب ضعف الرؤية والتيارات البحرية القوية، فيما عُثر خلال الأيام الماضية على عدد من الضحايا داخل مقصورات السفينة.

واضطر الغواصون في بعض عمليات الانتشال إلى تحطيم نوافذ المقصورات للوصول إلى الضحايا العالقين داخلها، في وقت تشكل فيه المركبات المتكدسة داخل العبارة خطراً إضافياً على فرق الغوص.

تمديد البحث 7 أيام

وقررت السلطات تمديد عمليات البحث والإنقاذ 7 أيام إضافية، على أن يجري تقييم سيرها كل 3 أيام، في محاولة للوصول إلى بقية المفقودين.

وأكد رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية محمد سيافي أن الفرق ستواصل عملياتها باستخدام الأفراد والسفن والغواصين والطائرات، مع توسيع نطاق البحث حول موقع غرق العبارة والمناطق التي يحتمل أن تكون التيارات البحرية قد حملت الضحايا إليها.