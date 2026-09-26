تحولت رحلة 3 سياح إلى أحد الشواطئ المعزولة في ولاية أوريغون الأمريكية لالتقاط صورة مميزة إلى عملية إنقاذ، بعدما حاصرهم ارتفاع المد وقطع طريق عودتهم، ليضطروا إلى كتابة إشارة «SOS» باستخدام قطع من الأخشاب على الشاطئ طلباً للمساعدة.

5 ساعات على الشاطئ

وكان السائحون، وهم رجلان وامرأة في العشرينات من أعمارهم، قد توجهوا إلى شاطئ «Lost Boy Beach» في مقاطعة تيلاموك أثناء انخفاض المد بحثاً عن موقع لالتقاط الصور.

لكن ارتفاع المياه أغلق الطريق الذي دخلوا منه، ليجد الثلاثة أنفسهم عالقين في منطقة معزولة لنحو 5 ساعات، في ظل أمواج قوية وانخفاض درجات الحرارة.

لا توجد تغطية للهاتف

وزاد من صعوبة الموقف عدم وجود تغطية عادية لشبكة الهاتف في المنطقة الواقعة أسفل منحدر شديد، إلا أن أحد أفراد المجموعة تمكن من التواصل مع خدمة الطوارئ «911» باستخدام خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في جهاز ذكي.

وبعد تلقي البلاغ، أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ طائرة مسيّرة للبحث عنهم، قبل أن ترصدهم على جزء صغير من اليابسة، وقد جمعوا قطعاً من الأخشاب وكتبوا بها حروف «SOS» بشكل كبير على الرمال لتحديد موقعهم.

إنقاذهم بالحبال

وفكرت فرق الطوارئ في البداية في انتظار انحسار المد، لكنها قررت التدخل بسبب قوة الأمواج وبرودة المياه ومخاوف من تعرض السياح لانخفاض حرارة الجسم.

وتحرك 3 من أفراد الإنقاذ باستخدام الحبال وسترات النجاة، وتمكنوا من الوصول إلى السياح ومساعدتهم على عبور المياه والوصول إلى منطقة آمنة.

وانتهت الحادثة دون إصابات خطرة، إذ تعرض الثلاثة فقط لبعض الخدوش والكدمات البسيطة، فيما دعت فرق الإنقاذ زوار الشواطئ المعزولة إلى التحقق من مواعيد المد والجزر قبل دخولها.