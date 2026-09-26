علّقت السلطات الإيطالية جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية، بسبب تصاعد الرماد البركاني من بركان «إتنا» واستمرار نشاطه، ما تسبب في اضطرابات واسعة بحركة الطيران.

وأعلنت شركة «SAC» المشغلة للمطار استمرار تعليق عمليات الطيران حتى الساعة 12 ظهر غدٍ (الأحد) بالتوقيت المحلي، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

سحابة بارتفاع 4 كيلومترات

وبحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV)، انبعث الرماد بكثافة من الفوهة الشمالية الشرقية لبركان إتنا، وتشكلت سحابة بركانية وصل ارتفاعها إلى نحو 4 كيلومترات، واتجه الرماد نحو الجنوب.

وأصدر المعهد تحذيراً جوياً باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى على مقياس التحذيرات البركانية الخاصة بالطيران، فيما أُغلقت قطاعات من المجال الجوي المحيط بالبركان نتيجة استمرار انبعاث الرماد.

تحويل 10 رحلات

وتسببت الظروف في تحويل 10 رحلات جوية إلى مطارات أخرى في صقلية؛ إذ حُولت 5 رحلات إلى باليرمو، و3 إلى تراباني، ورحلتان إلى كوميزو. كما تزامن نشاط البركان مع عاصفة قوية ضربت كاتانيا خلال الليل، ما زاد من صعوبة حركة الطيران في المنطقة.

ويعد مطار كاتانيا أحد أكثر المطارات ازدحاماً في إيطاليا، فيما تواصل السلطات مراقبة نشاط «إتنا» وتأثير الرماد البركاني على سلامة الملاحة الجوية.