أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم انضمام شركة البيك إلى منظومة الشركاء الرسميين لبطولة كأس الخليج الـ27 «خليجي الديار العربية 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

تُثري الشراكة منظومة الشركاء الرسميين للبطولة بانضمام إحدى أبرز العلامات التجارية السعودية، بما يعكس المكانة المميزة لـ«خليجي الديار العربية 27»، ويجسد في الوقت ذاته حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على توسيع قاعدة الشركاء وتعزيز القيمة التجارية والتسويقية مع واحدة من أبرز البطولات الرياضية للمنتخبات الوطنية في المنطقة. وقال جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم: «نفخر بانضمام شركة البيك إلى منظومة الشركاء الرسميين لبطولة كأس الخليج، في هذه النسخة الاستثنائية والمنتظرة من خليجي الديار العربية 27». وتمثل هذه الشراكة إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية التجارية للبطولة، وتسهم في تعزيز قيمتها التسويقية وترسيخ حضورها لدى الجماهير في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وأضاف أن التعاون مع علامة وطنية رائدة بحجم ومكانة البيك يمثل قيمة مهمة في مسيرة التحضير لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة، ويعكس حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات وعلامات تجارية تتمتع بتأثير واسع. ونتطلع إلى العمل مع شركة البيك بصورة وثيقة، وتحويل رؤيتنا وطموحاتنا المشتركة إلى واقع ملموس، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الجماهير وتعزيز حضور البطولة، وترسيخ إرث هذه النسخة التاريخية في ذاكرة جماهير المنتخبات المشاركة التي تترقب بشغف انطلاق «خليجي الديار العربية 27». وأوضحت شركة البيك سعادتها بوجودها ضمن الشركاء الرسميين لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الاستثنائية «خليجي الديار العربية 27»، لتشارك جماهير الخليج شغف كرة القدم وأجواء البطولة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة. تأتي الشراكة انطلاقاً من إيمان شركة البيك بأهمية كرة القدم لتعزيز التواصل والتقارب بين أبناء الخليج، وحرصها على أن تكون جزءاً من هذه المناسبة الاستثنائية. وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة رائدة ومميزة للجمهور الخليجي، تليق بمكانة البطولة، وتعكس روح الضيافة السعودية التي تعتز بها، وتجعل من حضور الجماهير ومشاركتهم ذكرى جميلة تبقى في الذاكرة.