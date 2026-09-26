حافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمي لكرة الصالات للرجال، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر سبتمبر الجاري، وشهدت قائمة المنتخبات العشرة الأولى استقرارًا، مقابل تحركات لافتة في المراكز الأخرى.



ففي التصنيف العالمي، تصدرت البرازيل القائمة، تليها البرتغال وإسبانيا في المركزين الثاني والثالث، فيما سجل منتخب زامبيا أكبر تقدم، بعدما ارتقى أربعة مراكز ليصل إلى المركز الـ82، بينما كان منتخب فيتنام الأكثر حصدًا للنقاط، بإضافة 19.5 نقطة إلى رصيده، ليتقدم مركزين ويحتل المرتبة الـ20 عالميًا.



وشهد التصنيف أكبر تراجع من جانب منتخب الجبل الأسود، الذي فقد 13 مركزًا دفعة واحدة، ليتراجع إلى المركز الـ74، فيما لم يشهد تصنيف الرجال انضمام أي منتخبات جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري.



وبهذه النتائج، تواصل البرازيل تصدر منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في تصنيف الرجال، في حين تحتل البرتغال صدارة منتخبات القارة الأوروبية في تصنيف الرجال.