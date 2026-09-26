تسببت عاصفة تشهدها مناطق شمال شرق الولايات المتحدة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 70 ألف مشترك، اليوم (السبت)، بالتزامن مع رياح قوية وأمطار وارتفاع الأمواج على امتداد أجزاء من الساحل الشرقي.

رياح تصل إلى 105 كيلومترات

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، وصلت سرعة هبات الرياح المتوقعة في مناطق كيب كود ومارثاز فينيارد ونانتوكيت إلى ما بين 97 و105 كيلومترات في الساعة، فيما تراوحت حول بوسطن بين 80 و89 كيلومتراً في الساعة.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمال سقوط أغصان الأشجار وخطوط الكهرباء بسبب الرياح، خصوصاً مع بقاء أوراق الأشجار في هذا الوقت من العام، ما يزيد مقاومتها للرياح ويرفع احتمالات سقوطها وحدوث مزيد من انقطاعات الكهرباء.

مياه تغمر بعض الطرق

وفي ولاية نيوجيرسي، غمرت المياه عدداً من الطرق والمنازل في المناطق الساحلية، فيما صدرت توصيات بالإخلاء الطوعي لبعض المناطق المنخفضة في بلدة ماناسكوان.

كما حذرت الأرصاد من فيضانات ساحلية في أجزاء من نيوجيرسي وديلاوير، مع استمرار تأثير الرياح والأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إلغاء رحلات جوية

وامتدت تأثيرات الأحوال الجوية إلى حركة النقل، إذ أُلغيت أكثر من 200 رحلة جوية من وإلى مطارات في بوسطن ونانتوكيت ومارثاز فينيارد ونيويورك، إضافة إلى إلغاء عدد من رحلات العبارات بسبب الرياح واضطراب البحر.

ويتوقع أن تستمر تأثيرات العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تواصل السلطات وفرق الطوارئ متابعة انقطاعات الكهرباء والفيضانات في المناطق المتأثرة.