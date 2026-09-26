أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي اليوم الرابع من منافسات بطولة «خليجي 27»، والمقررتين غداً (الأحد) 27 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.



وتقام النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.



وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة اليمن وقطر، التي تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه مواطناه محمد الخلف وأحمد الرويلي، فيما يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين السعودي سلطان الحربي حكماً للفيديو، والصيني فو مينغ مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.



أما المباراة الثانية، التي تجمع البحرين والإمارات على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فقد أسندت اللجنة إدارتها إلى الحكم الكويتي عبدالله جمالي، ويعاونه مواطناه سعود الشمالي وعلي طالب جراق، فيما يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين السعودي عبدالله الشهري حكماً للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.



وتأتي هذه التعيينات ضمن البرنامج التحكيمي للنسخة السابعة والعشرين من البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من الحكام الخليجيين إلى جانب حكام دوليين من خارج المنطقة، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم نحو تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من المدارس والتجارب التحكيمية المختلفة.



كما تشهد البطولة مشاركة حكام من المغرب في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال، بما يعزز تبادل الخبرات الدولية ويسهم في تطوير المنظومة التحكيمية للبطولة.



وكان الحكام المشاركون في إدارة منافسات «خليجي 27» قد خضعوا قبل انطلاق البطولة لمعسكر تحضيري في جدة، تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بهدف تعزيز التنسيق بين الأطقم التحكيمية والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لإدارة مباريات البطولة.